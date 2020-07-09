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Дзюба: c Сердаром всё хорошо, не волнуйтесь

Дзюба: c Сердаром всё хорошо, не волнуйтесь
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал видео с нападающим Сердаром Азмуном.

В ролике футболисты во время празднования чемпионства команды спели песню «Ленинграда». После этого Дзюба обратился к подписчикам. «С Сердаром всё хорошо, не волнуйтесь», – смеясь, сказал российский форвард.

Дзюба в своём «инстаграме» показал, как команда и Санкт-Петербург празднуют чемпионский титул. Надев синий парик, футболист снял видео с крыши двухэтажного автобуса, на котором сине-бело-голубые проехали по городу. Игроков поддержали даже с воды, где люди на катерах и мотобайках устроили перформанс с файерами и фейерверком.

После матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором Дзюба и Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт.

Артём Дзюба в парике показал, как Санкт-Петербург празднует чемпионство «Зенита»
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