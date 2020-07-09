Дзюба: c Сердаром всё хорошо, не волнуйтесь

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал видео с нападающим Сердаром Азмуном.
В ролике футболисты во время празднования чемпионства команды спели песню «Ленинграда». После этого Дзюба обратился к подписчикам. «С Сердаром всё хорошо, не волнуйтесь», – смеясь, сказал российский форвард.
Дзюба в своём «инстаграме» показал, как команда и Санкт-Петербург празднуют чемпионский титул. Надев синий парик, футболист снял видео с крыши двухэтажного автобуса, на котором сине-бело-голубые проехали по городу. Игроков поддержали даже с воды, где люди на катерах и мотобайках устроили перформанс с файерами и фейерверком.
После матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором Дзюба и Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт.
- 9 июля 2020
-
18:36
-
18:19
-
18:17
-
17:57
-
17:56
-
17:50
-
17:35
-
17:32
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:25
-
16:09
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:03
-
14:47
-
14:32
-
14:32
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:52