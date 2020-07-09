Влашич: конечно, было особенно важно обыграть «Оренбург» ради Гончаренко

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал матч с «Оренбургом» (4:0) в 27-м туре РПЛ.

«Непростая игра, искусственный газон, 32-градусная жара. Нам было сложно, особенно в первом тайме — соперник очень хорошо оборонялся. Когда мы открыли счёт, «Оренбург» пошёл вперёд, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили ещё три гола. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.



Особенно важно было победить ради Гончаренко? Да, конечно. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе», — сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе.

Гончаренко поблагодарил игроков московской команды и посвятил победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0) ушедшей из жизни накануне маме.



«Оренбург», набрав 23 очка в 27 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».