«Уфа» пожелала Газизову больших побед в «Спартаке»

«Уфа» поблагодарила бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова, который получил аналогичную должность в «Спартаке».
«Шамиль Газизов освободил должность генерального директора футбольного клуба «Уфа». Новым местом работы специалиста станет ФК «Спартак-Москва».
Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», — сообщает пресс-служба клуба.
- 9 июля 2020
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