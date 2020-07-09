Гайч: хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч в интервью Radio La Red заявил, что не собирается переезжать в Россию
«Я хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию. Хочу остаться здесь и продолжать выступать за клуб, в котором я сформировался, который я люблю. Уже высказал своё мнение руководству. Надеюсь, оно меня услышит», — приводит слова Гайча Varsky Sports.
Сообщалось, что аргентинцы согласились продать форварда в ЦСКА за € 8,5 млн. За эту сумму столичный клуб приобретёт 80% прав на футболиста. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Кроме того Гайч должен подписать с «армейцами» контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 1,5 млн в год.
Форвардом интересовались итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома». В текущем сезоне нападающий забил пять голов в 13 матчах во всех турнирах.
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