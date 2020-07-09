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Агенты Гюэндузи ведут переговоры с «Барселоной». «Арсенал» хочет за хавбека € 40 млн

Агенты Гюэндузи ведут переговоры с «Барселоной». «Арсенал» хочет за хавбека € 40 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи может перейти в «Барселону», сообщает The Sun.

Представители 21-летнего хавбека находятся на продвинутой стадии переговоров с каталонским клубом. Сообщается, что «Арсенал» хочет за Гюэндузи £ 36 млн (€ 40 млн).

Футболист намерен покинуть «Арсенал» в конце этого сезона. Сообщалось, что Гюэндузи вёл предварительные переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интером».

После скандала в матче c «Брайтоном» (1:2), когда Гюэндузи насмехался над зарплатами соперников в ходе матча, расстаться с игроком решил наставник лондонцев Микель Артета.

В текущем сезоне Гюэндузи провёл за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

Полузащитник «Арсенала» провёл переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»
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