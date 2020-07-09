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«Урал» обыграл «Динамо» благодаря голу Погребняка на 92-й минуте

«Урал» обыграл «Динамо» благодаря голу Погребняка на 92-й минуте
Футбол / РПЛ 0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ассистировали ему судьи на линиях Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Отман Эль-Кабир, которому ассистировал Эрик Бикфалви. Гости отыгрались на 31-й минуте благодаря автоголу Романа Емельянова. Победу «Уралу» принёс гол Павла Погребняка в компенсированное время.

«Урал», набрав 35 очков, поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» (32) — на девятом месте.

В 28-м туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Крыльями Советов», «Урал» в гостях встретится с «Краснодаром». Матчи состоятся 12 июля.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
09 июля 2020, четверг. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Эль-Кабир – 22'   1:1 Емельянов – 31' (автогол)   2:1 Погребняк – 90+2'
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