Шамиль Газизов рассказал, почему решил покинуть «Уфу»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы».
«Тяжело давалось решение. По-человечески очень тяжёлый выбор. Если брать профессиональную сторону дела, то это для меня новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов. Спасибо большое Леониду Арнольдовичу за то, что сделал предложение, оценил мои профессиональные качества. Уверен, что вместе достигнем больших и серьёзных результатов.
Почему не подождали до конца сезона? Думали, что будет так, а на самом деле происходит ситуация, в которой надо действовать быстро. Я принимаю решение и быстро к нему иду. Это не говорит о спонтанности решения, оно обдуманное, полностью соответствует моему духу и ощущению на сегодняшний день», — сказал Газизов в интервью пресс-службе «Уфы».
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