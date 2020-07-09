Газизов: у «Уфы» — фиолетовое сердце, оно должно работать чётко

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что менеджеры «Уфы», которые работали вместе с ним, готовы к самостоятельной деятельности.
«Люди, которые меня окружали и которые двигались со мной вместе, готовы работать сами. У них всё получится, для них это тоже большой вызов. Футбольный клуб «Уфа» является определённым стартом, с него всё начинается. Я такой же продукт «Уфы», как и все остальные. Невозможного нет.
Вызовы могут быть не только тренерам, но и генеральному менеджеру. Так должно быть в футболе, я продвигаю эту идею. Если бы не принял, то получается, что лукавлю. Я буду доказывать, что так верно.
У меня было много планов в «Уфе», ребята будут их двигать дальше. В первую очередь стадион. Это наша самая главная задача, он нам нужен. Все разговоры с инвесторами стопорятся на стадионе. К этому должны прийти, руководство республики это знает. Иначе будем на одном месте топтаться.
Мы становимся хорошим брендом для республики. Сегодня очень много занятых людей в футболе, в том числе детей, это считаю своим самым большим достижением. Мне стало проще работать в «Уфе», я знаю все процессы, всё понимаю, как делать. У «Уфы» будет всё хорошо. У «Уфы» фиолетовое сердце, оно должно работать чётко. Ребята, которые будут этим заниматься, они достойные. Я уверен, что у них будет лучше, чем у меня», — сказал Газизов в интервью пресс-службе клуба.
- 9 июля 2020
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