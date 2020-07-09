Зидан: я устал повторять, что «Реал» ещё ничего не выиграл

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о концовке сезона в чемпионате Испании.

«Мы ещё ничего не выиграли. Осталось четыре матча, каждый из них можно сравнить с финалом. Я устал повторять одно и то же. Мы ещё ничего не выиграли, но хотим продолжать побеждать. Нам снова будет тяжело в ближайшем матче.

Что касается календаря, у нас нет выбора, не мы его составляли. Мы находимся в чемпионской гонке и хотим завершить сезон на первом месте. Мы не можем изменить календарь, поэтому нам придётся играть до конца.

У Азара просто какой-то дискомфорт, это не рецидив, он тренировался с нами как обычно. Надеюсь, что Эден сможет принять участие в оставшихся матчах Примеры, а затем сыграет в Лиге чемпионов. Он хочет быть вовлечённым и не боится. Но время от времени Азар испытывает небольшой дискомфорт», — приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

«Реал», набрав 77 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (76) — на 2-м месте, но у «Королевского клуба» есть матч в запасе.