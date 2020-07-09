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Аршавин: Погребняк становится старше, а класс остаётся

Аршавин: Погребняк становится старше, а класс остаётся
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о форварде «Урала» Павле Погребняке, который забил победный гол в ворота «Динамо» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Когда забивал гол, хорошо сориентировался и с правой ноги положил. Всё-таки становится старше и старше, а класс остаётся. Он главный герой. Кто забил? Кто 3 очка принёс? Кто коронавирусом переболел? О ком говорить? Об Эль-Кабире? Погребняк просто играет в футбол. Не думаю, что он там большие деньги зарабатывает», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Счёт во встрече был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Отман Эль-Кабир, которому ассистировал Эрик Бикфалви. Гости отыгрались на 31-й минуте благодаря автоголу Романа Емельянова. Победу «Уралу» принёс гол Погребняка в компенсированное время.

«Урал» обыграл «Динамо» благодаря голу Погребняка на 92-й минуте
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