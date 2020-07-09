Повторный тест на коронавирус Винисиуса показал отрицательный результат

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прошёл повторное тестирование на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, сообщает Marca.

Таким образом, бразилец сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», который состоится завтра, 10 июля. Напомним, что предыдущий тест форварда не дал чёткого результата.

Винисиус перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.