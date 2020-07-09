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Повторный тест на коронавирус Винисиуса показал отрицательный результат

Повторный тест на коронавирус Винисиуса показал отрицательный результат
Футбол / Испания 0

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прошёл повторное тестирование на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, сообщает Marca.

Таким образом, бразилец сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», который состоится завтра, 10 июля. Напомним, что предыдущий тест форварда не дал чёткого результата.

Винисиус перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.

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