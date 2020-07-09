«Сочи» поздравил Джанаева с рождением ребёнка
Пресс-служба «Сочи» сообщила, что у голкипера Сослана Джанаева родился ребёнок.
«Сослан, поздравляем с рождением сына!» — говорится в сообщении на странице клуба в «Инстаграме».
В июне 2019 года Джанаев во Владикавказе женился на Кристине Черчесовой — однофамилице главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Джанаев — воспитанник владикавказского «Спартака». Выступал за дубль столичного ЦСКА, челнинский «КАМАЗ», московский «Спартак», грозненский «Терек», владикавказскую «Аланию», «Ростов», казанский «Рубин» и польскую «Медзь».
15 июля 2019 года дебютант Российской Премьер-Лиги «Сочи» объявил о подписании контракта с Джанаевым. В чемпионате России за сочинский клуб голкипер в 21 матче пропустил 23 мяча.
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