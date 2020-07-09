Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» поздравил Джанаева с рождением ребёнка

«Сочи» поздравил Джанаева с рождением ребёнка
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Сочи» сообщила, что у голкипера Сослана Джанаева родился ребёнок.

«Сослан, поздравляем с рождением сына!» — говорится в сообщении на странице клуба в «Инстаграме».

В июне 2019 года Джанаев во Владикавказе женился на Кристине Черчесовой — однофамилице главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Джанаев — воспитанник владикавказского «Спартака». Выступал за дубль столичного ЦСКА, челнинский «КАМАЗ», московский «Спартак», грозненский «Терек», владикавказскую «Аланию», «Ростов», казанский «Рубин» и польскую «Медзь».

15 июля 2019 года дебютант Российской Премьер-Лиги «Сочи» объявил о подписании контракта с Джанаевым. В чемпионате России за сочинский клуб голкипер в 21 матче пропустил 23 мяча.

Джанаев: Черчесов не враг себе, чтобы вызывать по принципу «я осетин — вызову осетина»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020