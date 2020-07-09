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Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове

Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника «Спартака» Николая Рассказова в штрафной площади «Локомотива» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«Следовало назначить пенальти в ворота „Локомотива“ за фол на Рассказове. Чорлука выставил ногу и сделал движение в сторону Рассказова, также игрок «железнодорожников» попал ему по бутсе, это видно на повторе. Если вспомним матч «Спартака» с «Краснодаром», где работал Лапочкин, он назначил на Берге абсолютно такой же пенальти. VAR не стал вмешиваться. Стоило пригласить арбитра, чтобы он посмотрел тот момент, как и момент с назначением пенальти в ворота «Спартака». Будь Лапочкин более квалифицированным, он бы обязательно разобрался», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».

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