Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника «Спартака» Николая Рассказова в штрафной площади «Локомотива» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
«Следовало назначить пенальти в ворота „Локомотива“ за фол на Рассказове. Чорлука выставил ногу и сделал движение в сторону Рассказова, также игрок «железнодорожников» попал ему по бутсе, это видно на повторе. Если вспомним матч «Спартака» с «Краснодаром», где работал Лапочкин, он назначил на Берге абсолютно такой же пенальти. VAR не стал вмешиваться. Стоило пригласить арбитра, чтобы он посмотрел тот момент, как и момент с назначением пенальти в ворота «Спартака». Будь Лапочкин более квалифицированным, он бы обязательно разобрался», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».
- 9 июля 2020
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