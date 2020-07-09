Федотов: оценка Лапочкина за матч «Спартака» — двойка. Но Кашшаи, скорее всего, отмажет

Арбитр Игорь Федотов подверг критике футбольного судью Сергея Лапочкина, который обслуживал матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

«Это первое московское дерби в карьере Лапочкина. Думаю, он получит за матч оценку 7,4 – из-за неправильно назначенного одиннадцатиметрового удара в ворота „Спартака“ и не назначенного пенальти в ворота „Локомотива“. И это ещё не говорю о жёлтых карточках. Переводя на не судейский язык, это двойка. Стабильная оценка Лапочкина, арбитра ФИФА. Но Кашшаи, скорее всего, его отмажет, как отмазал и Москалёва», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, Лапочкин удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за активный протест при назначении пенальти.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».