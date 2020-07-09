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Федотов: оценка Лапочкина за матч «Спартака» — двойка. Но Кашшаи, скорее всего, отмажет

Федотов: оценка Лапочкина за матч «Спартака» — двойка. Но Кашшаи, скорее всего, отмажет
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов подверг критике футбольного судью Сергея Лапочкина, который обслуживал матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

«Это первое московское дерби в карьере Лапочкина. Думаю, он получит за матч оценку 7,4 – из-за неправильно назначенного одиннадцатиметрового удара в ворота „Спартака“ и не назначенного пенальти в ворота „Локомотива“. И это ещё не говорю о жёлтых карточках. Переводя на не судейский язык, это двойка. Стабильная оценка Лапочкина, арбитра ФИФА. Но Кашшаи, скорее всего, его отмажет, как отмазал и Москалёва», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, Лапочкин удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за активный протест при назначении пенальти.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».

«Понимаю его, это какой-то судейский балет». Арбитр Федотов – о словах Тедеско про судей
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