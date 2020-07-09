«Просто мой настрой по жизни». Смолов опубликовал фото из летнего кафе
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, где он сидит в летнем кафе.
«Просто мой mood (настрой) по жизни», — написал Смолов под фото.
«Бор, пора una cerveza, погода шепчет», — написал в комментариях к посту бывший форвард сборной России Александр Кержаков, предложив Смолову выпить бутылку пива. «10 дней», — ответил ему нападающий «Сельты».
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил 4 жёлтые карточки.
«Сельта» объявила о продлении арендного соглашения нападающего российского форварда.
«Сельта» объявила о продлении аренды Фёдора Смолова до конца текущего сезона
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