«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

Сегодня, 9 июля, состоится матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ему будут помогать Иан Хассин и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.



Встреча команд в первом круге прошла 1 декабря 2019 года в Манчестере и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 55 очков. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (92), команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.