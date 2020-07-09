«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Сегодня, 9 июля, состоится матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ему будут помогать Иан Хассин и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.
Встреча команд в первом круге прошла 1 декабря 2019 года в Манчестере и завершилась вничью со счётом 2:2.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 55 очков. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (92), команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
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