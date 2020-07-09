«Газпром-медиа» объявила о назначении новых руководителей на «Матч ТВ»

Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила о новых назначениях в спортивном субхолдинге «ГПМ Матч».



На позиции управляющих директоров «ГПМ Матч» с 9 июля 2020 года назначены Александр Тащин, Александр Вайнштейн и Олег Румянцев.



«Лидеру спортивного вещания в России необходима команда лучших спортивных медиаменеджеров. Поэтому я пригласил в «ГПМ Матч» Александра Тащина, Олега Румянцева и Александра Вайнштейна, которые имеют многолетний и взаимодополняющий опыт в спортивном и информационном вещании, спортивном маркетинге, управлении масштабными медийными проектами и руководстве телевизионным бизнесом. Перед новыми управляющими директорами главного спортивного телеканала России стоит крайне амбициозная задача – в полной мере реализовать весь творческий, производственный и контентный потенциал «Матча» и добиться качественного прорыва в спортивном вещании в России, доведя его до уровня лучших мировых образцов», — заявил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Владимир Чопов и Сергей Шишкин, ранее занимавшие должности управляющих директоров «ГПМ Матч», покинули компанию.