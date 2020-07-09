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Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут на полях их номинальных хозяев

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут на полях их номинальных хозяев
Футбол / Лига Европы 0

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что шесть оставшихся ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы пройдут на полях их номинальных хозяев.

Напомним, в Лиге Европы из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи:

«Шахтёр» — «Вольфсбург» (первый матч — 2:1)
«Байер» — «Рейнджерс» (3:1)
«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)
«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)
«Базель» — «Айнтрахт» (3:0)
«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)

Кроме того, в двух парах не был проведён даже первый матч. В них участник четвертьфинала будет определён по результату одного матча, который состоится в Германии. Место проведения будет определено позже.

«Хетафе» — «Интер»
«Рома» — «Севилья»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 5–6 августа.

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