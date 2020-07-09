Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях принимающих команд

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что шесть оставшихся ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях их номинальных хозяев.
Напомним, в Лиге чемпионов из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи:
«Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1)
«Бавария» — «Челси» (3:0)
«Ювентус» — «Лион» (0:1)
«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).
Путёвки в четвертьфинал уже завоевали: «Атлетико» (Испания), «Аталанта» (Италия), «ПСЖ» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия).
Матчи Лиги чемпионов начиная со стадии 1/4 финала будут доиграны в Португалии. Четвертьфинальные и полуфинальные стадии пройдут из одного матча.
Расписание матчей Лиги чемпионов
7–8 августа: 1/8 финала
12–15 августа: 1/4 финала
18–19 августа: 1/2 финала
23 августа: финал
- 9 июля 2020
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21:34
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21:31
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21:25
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21:24
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21:19
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21:01
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20:45
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20:35
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20:20
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20:16
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20:15
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20:10
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20:01
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19:51
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19:38
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19:33
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19:21
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19:16
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19:11
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19:00
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18:55
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18:52
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18:36
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18:17
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17:57
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17:56
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17:50
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17:35
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17:30
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17:15
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