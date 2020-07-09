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Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях принимающих команд

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях принимающих команд
Футбол / Лига чемпионов 0

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что шесть оставшихся ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях их номинальных хозяев.

Напомним, в Лиге чемпионов из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи:

«Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1)
«Бавария» — «Челси» (3:0)
«Ювентус» — «Лион» (0:1)
«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

Путёвки в четвертьфинал уже завоевали: «Атлетико» (Испания), «Аталанта» (Италия), «ПСЖ» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Матчи Лиги чемпионов начиная со стадии 1/4 финала будут доиграны в Португалии. Четвертьфинальные и полуфинальные стадии пройдут из одного матча.

Расписание матчей Лиги чемпионов
7–8 августа: 1/8 финала
12–15 августа: 1/4 финала
18–19 августа: 1/2 финала
23 августа: финал

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