Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях принимающих команд

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что шесть оставшихся ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях их номинальных хозяев.



Напомним, в Лиге чемпионов из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи:

«Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1)

«Бавария» — «Челси» (3:0)

«Ювентус» — «Лион» (0:1)

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

Путёвки в четвертьфинал уже завоевали: «Атлетико» (Испания), «Аталанта» (Италия), «ПСЖ» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Матчи Лиги чемпионов начиная со стадии 1/4 финала будут доиграны в Португалии. Четвертьфинальные и полуфинальные стадии пройдут из одного матча.

Расписание матчей Лиги чемпионов

7–8 августа: 1/8 финала

12–15 августа: 1/4 финала

18–19 августа: 1/2 финала

23 августа: финал