«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» со счётом 1:0 обыграл «Краснодар». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Николай Богач (Люберцы).

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Денис Макаров, ему ассистировал Филип Уремович.

«Рубин», набрав 33 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (45) — на 4-м месте. Чемпионом уже стал «Зенит» (65).

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с ЦСКА. «Краснодар» на своём поле примет «Урал». Матчи состоятся 12 июля.