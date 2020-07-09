«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» со счётом 1:0 обыграл «Краснодар». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Николай Богач (Люберцы).
Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Денис Макаров, ему ассистировал Филип Уремович.
«Рубин», набрав 33 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (45) — на 4-м месте. Чемпионом уже стал «Зенит» (65).
В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с ЦСКА. «Краснодар» на своём поле примет «Урал». Матчи состоятся 12 июля.
- 9 июля 2020
-
23:13
-
23:05
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:27
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:34
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:19
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:51
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:36
-
18:17
-
17:57
Партнерский контент