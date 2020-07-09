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«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» со счётом 1:0 обыграл «Краснодар». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Николай Богач (Люберцы).

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Денис Макаров, ему ассистировал Филип Уремович.

«Рубин», набрав 33 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (45) — на 4-м месте. Чемпионом уже стал «Зенит» (65).

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с ЦСКА. «Краснодар» на своём поле примет «Урал». Матчи состоятся 12 июля.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
09 июля 2020, четверг. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Макаров – 51'
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