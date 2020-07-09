«Локомотив» вернулся на второе место по потерянным очкам

После проигрыша «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1) «Локомотив» вышел на чистое второе место в турнирной таблице по потерянным очкам.



В этом сезоне «Краснодар» упустил 33 очка, «Локомотив» — 31 очко. При этом у «Краснодара» один матч в запасе. Лидером чемпионата по потерянным очкам является «Зенит» (16).



В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» со счётом 1:0 обыграл «Краснодар». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Денис Макаров, ему ассистировал Филип Уремович.



«Рубин», набрав 33 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (45) — на 4-м месте. «Локомотив» (50) — на втором месте. Чемпионом уже стал «Зенит» (65).

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ