Слуцкий: «Рубин» обыграл «Краснодар» абсолютно заслуженно

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, что у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Мы пытались насытить середину, использовать контратаки. Говорили, что по такой жаре только контратаковать тяжело, поэтому нужны куски позиционных атак. Считаю, мы полностью справились и выиграли абсолютно заслуженно", — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рубин», в 27 турах набрав 33 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанский клуб проведёт 12 июля на выезде с ЦСКА.