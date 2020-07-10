«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ
В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс, ассистировали ему судьи на линиях Иан Хассин и Эдвард Смарт.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 27-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.
В концовке тайма преимущество манкунианцев увеличил Мэйсон Гринвуд с передачи Антони Марсьяля.
Во второй тайме счёт до крупного довёл Поль Погба с передачи Фернандеша.
«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте.
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