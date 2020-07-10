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«Интер» упустил победу над «Вероной» в матче Серии А

«Интер» упустил победу над «Вероной» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Верона» и «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Массимилиано Иррати, ассистировали ему судьи на линиях Маттео Пассери и Алессандро Ло Чичеро.

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Дарко Лазович, которому ассистировал Федерико Димарко. «Интер» отыгрался в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился Антонио Кандрева. Вскоре миланский клуб вышел вперёд благодаря автоголу Федерико Димарко. В концовке встречи «Верону» от поражения спас Мигел Верозу.

«Интер», набрав 65 очков, остался на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (43) — на 9-м месте.

Италия - Серия А. 31-й тур
09 июля 2020, четверг. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
1:0 Лазович – 2'   1:1 Кандрева – 49'   1:2 Димарко – 55' (автогол)   2:2 Велозу – 86'
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