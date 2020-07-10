«Интер» упустил победу над «Вероной» в матче Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Верона» и «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Массимилиано Иррати, ассистировали ему судьи на линиях Маттео Пассери и Алессандро Ло Чичеро.

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Дарко Лазович, которому ассистировал Федерико Димарко. «Интер» отыгрался в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился Антонио Кандрева. Вскоре миланский клуб вышел вперёд благодаря автоголу Федерико Димарко. В концовке встречи «Верону» от поражения спас Мигел Верозу.

«Интер», набрав 65 очков, остался на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (43) — на 9-м месте.