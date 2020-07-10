Моуринью о матче с «Борнмутом»: сильные люди не любят, когда их критикуют

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью 0:0 в гостевом матче 34-го тура АПЛ с «Борнмутом», в ходе которого его команда впервые с 2007 года не нанесла ни одного удара в створ ворот.
«Как я себя чувствую после того, как «Тоттенхэм» заработал очко? Сильные люди не любят, когда их критикуют. То, что я сейчас сказал, вы можете использовать как угодно и где угодно», — приводит слова Моуринью BBC Sports.
На 5-й минуте матча в ворота «Борнмута» мог быть назначен пенальти после падения Гарри Кейна в штрафной. Главный арбитр Пол Тирни после просмотра видеоповтора решил не назначать 11-метровый. На 90-й минуте форвард «Борнмута» Каллум Уилсон забил гол, однако рефери, посмотрев повтор, решил, что в эпизоде со взятием ворот была игра рукой.
«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» (28) — на 18-м месте.
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