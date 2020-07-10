Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мидтьюллан» досрочно стал чемпионом Дании

«Мидтьюллан» досрочно стал чемпионом Дании
Футбол / Прочие турниры 0

В 32-м туре чемпионата Дании состоялся матч, в котором «Мидтьюллан» принимал «Копенгаген».

Гости открыли счёт на 22-й минуте усилиями полузащитника Мохаммеда Дарами. На 63-й минуте нападающий хозяев Сори Каба сравнял счёт с пенальти. На 79-й минуте форвард «Мидтьюллана» вывел свою команду вперёд, а на 83-й минуте полузащитник Авер Мабиль закрепил победу хозяев.

Благодаря этому «Мидтьюллан» досрочно завоевал титул чемпиона Дании. Это уже третья победа команды в чемпионате страны. Ранее им сделать это им удавалось в сезонах- 2014/2015 и 2017/2018.

«Копенгаген» на данный момент занимает вторую строчку в таблице чемпионата Дании, но впереди ещё четыре матча. и его может обойти отстающий на 4 очка «Орхус».

Дания - Суперлига. Плей-офф чемпионов. 32-й тур
09 июля 2020, четверг. 21:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген
0:1 Дарами – 22'   1:1 Каба – 63' (пен)   2:1 Драйер – 79'   3:1 Мабиль – 81'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020