Шмейхель раскритиковал работу судейской бригады в матче «Астон Вилла» — «МЮ»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал работу судейской бригады в матче 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой», который окончился победой «красных дьяволов» со счётом 3:0.



Арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «Астон Виллы» за фол Эзри Консы на Бруну Фернандеше, но видеоповторах было ясно видно, что Фернандеш сам наступил на ногу Консе.



«Извините, но это был не пенальти. VAR продолжает быть посмешищем. Какой в этом смысл, если VAR не исправляет явную судейскую ошибку как эта?» — написал Шмейхель в «Твиттере».



«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте.