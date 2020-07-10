«Нэшвилл» отказался от доигровки сезона MLS из-за заражения игроков коронавирусом
«Нэшвилл» объявил о решении отказаться от участия в доигровке сезона MLS по причине заражения нескольких игроков команды коронавирусом, говорится в официальном заявлении на сайте клуба.
«Нэшвилл» прибыл в Орландо, где пройдёт специальный турнир с участием 26 команд, 3 июля с выполнением всех необходимых норм и правил. Несмотря на это уже при заселении в отель тест одного из игроков дал положительный результат, а в течение следующих нескольких дней ещё 8 игроков оказались зараженными коронавирусом.
Сейчас «Орландо» прорабатывает возвращение домой тех игроков и членов тренерского штаба, которые являются полностью здоровыми.
Ранее другая команда, «Даллас», объявила о пропуске турнира в Орландо из-за заражения 10 игроков.
Матч MLS «Даллас» — «Ванкувер» отложен из-за 6 выявленных случаев заражения коронавирусом
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