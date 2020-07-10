Сульшер: «МЮ», в который Погба вернулся после травмы, значительно отличается от прежнего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Астон Виллой» со счётом 3:0 в матче 34-го тура АПЛ, а в частности пенальти, назначенный в ворота бирмингемцев.



«Думаю, это был пенальти. Парень выставляет ногу, Фернандеш делает невероятный разворот в стиле Зидана или Марадоны, а затем приземляется на него. Думаю, это пенальти.



Нам повезло, что мы ушли на перерыв со счётом 2:0. Но даже при счете 1:0 я был уверен, что наши защитники смогут провести сухой матч. Они приняли критику после предыдущего матча и провели отличную встречу.



Что касается Гринвуда, я немного помогаю ему, но основную часть он должен сделать сам – тренироваться, играть, правильно вести себя в жизни. Ему решать, как далеко он хочет пойти. Ему 18 лет, конечно, он будет прогрессировать. Он прирождённый футболист, учился в академии с тех пор, как был ребёнком. Его отец показал мне совместную фото, когда ему было 7 лет. Он знает, что мы в него верим. Нельзя оставлять игроков в запасе, если они забивают.



У Погба по-прежнему контракт с «МЮ». Он невероятный человек и игрок – один из лучших полузащитников мира. Команда, в которую он вернулся после травмы, значительно отличается от прежней. Сейчас в раздевалке всё гораздо лучше», — приводит слова Сульшера BBC Sports.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ