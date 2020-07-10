Эсекьель Лавесси может возобновить спортивную карьеру по просьбе сына
Аргентинский нападающий Эсекьель Лавесси может возобновить спортивную карьеру, сообщает Clarin.
35-летний нападающий может подписать контракт с аргентинским клубом «Росарио Сентраль». Сообщается, что об этом его попросил сын, который болеет за эту команду. Сам Лавесси сперва хочет оценить свою форму перед тем, как принять решение о возвращении.
Лавесси объявил о завершении карьеры в 2019 году. Его последним клубом был «Хэбей Чайна Форчун». Ранее Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен». За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил девять мячей. Лавесси — трёхкратный чемпион Франции, а также двукратный обладатель Кубка французской лиги, Кубка Франции и Кубка Италии.
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