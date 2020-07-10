«Фиорентина» включилась в борьбу за Манджукича. Интерес к форварду проявляет и «Локомотив»

Хорватский нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Fiorentinanews.

По данным источника, интерес к игроку проявляет «Фиорентина». Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» также заинтересован в услугах хорватского форварда.

Также в услугах Манджукича заинтересованы ряд других итальянских клубов, а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Сам игрок намерен вернуться в Италию, где на протяжении четырёх сезонов он защищал цвета «Ювентуса».

Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. В прошлом он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».