«Краснодар» проиграл «Рубину», Квят может потерять место в «Альфа Таури». Главное к утру

«Краснодар» проиграл «Рубину» в РПЛ, Квят может потерять место в «Альфа Таури», «Сочи» предложит Кокорину контракт и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл».

2. ЦСКА объявил о переходе Шенгелии.

3. Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита» про Дзюбу и «Спартак».

4. Артём Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита».

5. Овечкин – лучший левый нападающий Кубка Стэнли по версии официального сайта НХЛ.

6. Федотов: оценка Лапочкина за матч «Спартака» — двойка. Но Кашшаи, скорее всего, отмажет.

7. ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках.

8. «Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ.

9. «Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год.