«Краснодар» проиграл «Рубину», Квят может потерять место в «Альфа Таури». Главное к утру

«Краснодар» проиграл «Рубину» в РПЛ, Квят может потерять место в «Альфа Таури», «Сочи» предложит Кокорину контракт и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл».
2. ЦСКА объявил о переходе Шенгелии.
3. Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита» про Дзюбу и «Спартак».
4. Артём Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита».
5. Овечкин – лучший левый нападающий Кубка Стэнли по версии официального сайта НХЛ.
6. Федотов: оценка Лапочкина за матч «Спартака» — двойка. Но Кашшаи, скорее всего, отмажет.
7. ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках.
8. «Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ.
9. «Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год.
- 10 июля 2020
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:55
-
03:43
-
03:16
-
02:28
-
02:15
-
02:01
-
01:51
-
00:53
-
00:43
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:51
-
23:48
-
23:44
-
23:26
-
23:13
-
23:05
-
22:53
-
22:39