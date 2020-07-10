Гаттузо и «Наполи» согласовали новый контракт
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо согласовал условия нового соглашения с неаполитанским клубом, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, в ближайшее время Гаттузо встретится с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом, чтобы завершить сделку. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, Гаттузо стал главным тренером «Наполи» в конце прошлого года. На данный момент его контракт рассчитан до лета следующего года.
После 31 тура Серии А «Наполи», на счету которого 51 очко, занимает шестое место. От зоны Лиги чемпионов команда Гаттузо отстаёт на 14 баллов.
Напомним, что в прошлом месяце «Наполи» победил в финале Кубка Италии «Ювентус» (0:0 основное время, 4:2 по пенальти) и взял трофей.
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