Источник: у фанатов «Спартака» продолжились обыски, задержано два человека

У болельщиков «Спартака», участвовавших в акции перед гостевым матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2), продолжились обыски, сообщает телеграм-канал OFNEWS.



«Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах спартаковского автобуса в Тулу. В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, всё изъяли. Ещё двоих вызвали на допросы», — сообщил источник.



Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» была перекрыта проезжая часть возле домашнего стадиона клуба «Открытие Арена» и организовано файер-шоу. Так поклонники красно-белых провожали команду в Тулу на матч с «Арсеналом». Впоследствии за болельщиков заступился владелец «Спартака» Леонид Федун, написавший письмо заместителю главы МВД.

Федун: написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне