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Дуглас Сантос: «Зенит» намного превзошёл своих конкурентов

Дуглас Сантос: «Зенит» намного превзошёл своих конкурентов
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу своей команды в чемпионате России по итогам сезона-2019/2020.

«В минувшее воскресенье мы отпраздновали победу в Краснодаре, благодаря которой гарантировали себе чемпионский титул. Но праздник должен был завершиться с чемпионским кубком, медалями и в присутствии наших болельщиков на домашнем стадионе. Вчера всё это произошло, теперь я могу официально считать себя чемпионом.

Этот сезон был необычным из-за пандемии, которая парализовала спорт во всём мире. Однако у меня нет сомнений в том, что «Зенит» намного превзошёл своих конкурентов. Мы выиграли чемпионский титул заслуженно», — приводит слова игрока ND.

В текущем сезоне РПЛ Сантос провёл 27 матчей и сделал две результативные передачи.

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