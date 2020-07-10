«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» после ничьей в дерби сохранил вторую строчку.
В матче следующего тура «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде. Матч состоится в субботу, 11 июля. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.
- 10 июля 2020
-
11:00
-
10:55
-
10:51
-
10:18
-
10:06
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:55
-
03:43
-
03:16
-
02:28
-
02:15
-
02:01
-
01:51
-
00:53
-
00:43
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:51
-
23:48
Партнерский контент