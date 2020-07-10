«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» после ничьей в дерби сохранил вторую строчку.



В матче следующего тура «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде. Матч состоится в субботу, 11 июля. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.