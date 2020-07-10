Экс-футболист «Челси» Калу перешёл в «Ботафого»

«Ботафого» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Саломона Калу, в последние годы выступавшего за «Герту».
34-летний ивуарийский футболист присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента. Контракт с Саломоном рассчитан до декабря 2021 года. Условия договора не разглашаются.
Калу наиболее известен по выступлению за «Челси» в период с 2006 по 2012 год. С синими хавбек стал чемпионом Англии, завоевал четыре Кубка страны, Суперкубок и Кубок лиги, а также добился успеха в еврокубках, став победителем Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры в Европе он также защищал цвета «Фейеноорда» и «Лилля», а за «Герту» играл с 2014 года.
В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги Калу принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.
- 10 июля 2020
-
11:00
-
10:55
-
10:51
-
10:18
-
10:06
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:55
-
03:43
-
03:16
-
02:28
-
02:15
-
02:01
-
01:51
-
00:53
-
00:43
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:51
-
23:48