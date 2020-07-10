Экс-футболист «Челси» Калу перешёл в «Ботафого»

«Ботафого» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Саломона Калу, в последние годы выступавшего за «Герту».



34-летний ивуарийский футболист присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента. Контракт с Саломоном рассчитан до декабря 2021 года. Условия договора не разглашаются.



Калу наиболее известен по выступлению за «Челси» в период с 2006 по 2012 год. С синими хавбек стал чемпионом Англии, завоевал четыре Кубка страны, Суперкубок и Кубок лиги, а также добился успеха в еврокубках, став победителем Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры в Европе он также защищал цвета «Фейеноорда» и «Лилля», а за «Герту» играл с 2014 года.



В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги Калу принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.

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