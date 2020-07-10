«Уфа» выкупила у «Краснодара» защитника Голубева

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» выкупила защитника Артёма Голубева у «Краснодара».



Контракт будет подписан сроком на три года. «Быки» оставили за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.



Голубев является воспитанником «Краснодара», а в прошлом году перебрался в «Уфу» на правах аренды. В настоящее время Артём вызывается в сборную России U21, а ранее выступал за национальные команды возрастных категорий U19, U18, U17 и U16.



В нынешнем сезоне Голубев принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в 7 из которых вышел в основном составе, и получил 2 жёлтые карточки. «Уфа», набрав 36 очков в 27 турах, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. «Краснодар» (45) располагается на четвёртой строчке.

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