«Уфа» выкупила у «Краснодара» защитника Голубева
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» выкупила защитника Артёма Голубева у «Краснодара».
Контракт будет подписан сроком на три года. «Быки» оставили за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.
Голубев является воспитанником «Краснодара», а в прошлом году перебрался в «Уфу» на правах аренды. В настоящее время Артём вызывается в сборную России U21, а ранее выступал за национальные команды возрастных категорий U19, U18, U17 и U16.
В нынешнем сезоне Голубев принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в 7 из которых вышел в основном составе, и получил 2 жёлтые карточки. «Уфа», набрав 36 очков в 27 турах, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. «Краснодар» (45) располагается на четвёртой строчке.
Шамиль Газизов рассказал, почему решил покинуть «Уфу»
- 10 июля 2020
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
12:00
-
11:44
-
11:32
-
11:27
-
11:00
-
10:55
-
10:51
-
10:18
-
10:06
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:55
-
03:43
-
03:16
-
02:28
-
02:15
-
02:01
Партнерский контент