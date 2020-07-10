Фабрегас: Джеррард был самым трудным противником в плане единоборств

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ответил на вопрос, кто был лучшим тренером в его карьере, а также назвал лучшего игрока, против которого ему довелось сыграть.
«Если мне нужно выбрать одного игрока, против которого мне действительно понравилось играть, я бы назвал Стивена Джеррарда. Он был самым трудным противником в плане единоборств. Джеррард был игроком, который действует от своей штрафной до чужой, он мог оказаться справа или слева, бить внешней стороной стопы. Он был машиной.
Гвардиола в «Барселоне» ставил футбол в том стиле, который мне нравится, такая же ситуация с Венгером в «Арсенале», но у Моуринью в «Челси» я провёл особенный год. Я выберу Гвардиолу, Моуринью и Венгера, поскольку я многим обязан им", — приводит слова игрока BBC.
- 10 июля 2020
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