Фабрегас: Джеррард был самым трудным противником в плане единоборств

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ответил на вопрос, кто был лучшим тренером в его карьере, а также назвал лучшего игрока, против которого ему довелось сыграть.

«Если мне нужно выбрать одного игрока, против которого мне действительно понравилось играть, я бы назвал Стивена Джеррарда. Он был самым трудным противником в плане единоборств. Джеррард был игроком, который действует от своей штрафной до чужой, он мог оказаться справа или слева, бить внешней стороной стопы. Он был машиной.

Гвардиола в «Барселоне» ставил футбол в том стиле, который мне нравится, такая же ситуация с Венгером в «Арсенале», но у Моуринью в «Челси» я провёл особенный год. Я выберу Гвардиолу, Моуринью и Венгера, поскольку я многим обязан им", — приводит слова игрока BBC.