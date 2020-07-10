Игуаин может стать частью сделки по переходу Кьезы в «Ювентус»

«Ювентус» и «Фиорентина» могут совершить обмен футболистами в летнее трансферное окно.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» хотят заполучить нападающего «фиалок» Федерико Кьезу, и частью сделки может стать форвард Гонсало Игуаин. Сам аргентинец даже готов пойти на снижение зарплаты в новой команде.
Также не исключено, что в сделку будет включён защитник туринцев Кристиан Ромеро, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Дженоа».
Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и защищает цвета клуба с 2016 года. Его стоимость оценивается в € 70 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов (1 – с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
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