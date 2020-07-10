Результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы сезона-2019/2020, которая прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьёвки:

1/4 финала:

1. «Вольфсбург» (Германия) / «Шахтёр Донецк» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия) / «Базель» (Швейцария)

2. ЛАСК (Австрия) / «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Копенгаген» (Дания)

3. «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия) / «Байер» (Германия)

4. «Олимпиакос» (Греция) / «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания) / «Рома» (Италия)



1/2 финала:

1. Победитель 4-го четвертьфинала — победитель 2-го четвертьфинала

2. Победитель 3-го четвертьфинала — победитель 1-го четвертьфинала

Хозяином финала станет победитель 1-го полуфинала.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч.



Даты и время начала матчей:



5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)

10-11 августа: четвертьфиналы (22:00 мск)

16-17 августа: полуфиналы (22:00 мск)

21 августа: финал (Кёльн, 22:00 мск).