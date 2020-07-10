На сайте «Брешии» указано, что Марио Балотелли весит 100 кг. Это на 8 кг больше нормы

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли испытывает проблемы с лишним весом.



Согласно информации на официальном сайте клуба, вес 29-летнего футболиста при росте 190 см составляет 99,8 кг. Как сообщает Football Italia, при таких параметрах Марио должен весить на 8 кг меньше.



Ранее сообщалось, что «Брешия» подаст в суд на Балотелли и его агента Мино Райолу, который обвинил клуб в дискриминации и заявил, что игроку не сделали ни одного теста на коронавирус, несмотря на требования лиги.



Балотелли в ходе своей карьеры защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя», а в «Брешию» перешёл прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов.

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