Газизов назвал свои цели в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели перед ним стоят в московском клубе.
Сегодня «Спартак» официально представил нового функционера.
«Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», — прокомментировал Газизов своё назначение в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что ранее Шамиль Газизов занимал аналогичный пост в «Уфе». Прежде генеральным директором в «Спартаке» работал Томас Цорн, но 7 июля было официально объявлено об его отставке. После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает восьмое место, однако продолжает выступление в Кубке России.
«Спартак» представил Газизова
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