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«Ростов» и «Рубин» заинтересованы в услугах форварда «Леха»

«Ростов» и «Рубин» заинтересованы в услугах форварда «Леха»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Леха» Кристиан Гюткьер может продолжить карьеру в России, сообщает Tipsbladet. По информации источника, форвард попал в сферу интересов «Ростова» и казанского «Рубина».

Этим летом у Гюткьера истекает контракт с польским клубом, форвард на намерен идти на пролонгацию. Сообщается, что игроком планирует усилиться французский «Генгам», готовый предложить ему зарплату в € 600 тыс. в год. Однако в настоящий момент форвард сборной Дании всё ещё не подписал контракт с «Генгамом».

По итогам прошедшего чемпионата Польши Гюткьер стал самым результативным в лиге. На его счету 21 гол в 31 матче.

«Ростов» после 27 туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место, «Рубин» расположился на девятой строчке.

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