«Ростов» и «Рубин» заинтересованы в услугах форварда «Леха»

Нападающий «Леха» Кристиан Гюткьер может продолжить карьеру в России, сообщает Tipsbladet. По информации источника, форвард попал в сферу интересов «Ростова» и казанского «Рубина».



Этим летом у Гюткьера истекает контракт с польским клубом, форвард на намерен идти на пролонгацию. Сообщается, что игроком планирует усилиться французский «Генгам», готовый предложить ему зарплату в € 600 тыс. в год. Однако в настоящий момент форвард сборной Дании всё ещё не подписал контракт с «Генгамом».



По итогам прошедшего чемпионата Польши Гюткьер стал самым результативным в лиге. На его счету 21 гол в 31 матче.

«Ростов» после 27 туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место, «Рубин» расположился на девятой строчке.