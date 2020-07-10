Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьёвки:
«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция)
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.
Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Впоследствии было принято решение доиграть его в августе. Начиная с четвертьфинала противостояния будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне.
- 10 июля 2020
-
14:25
-
14:06
-
13:56
-
13:53
-
13:32
-
13:31
-
13:27
-
13:03
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
12:00
-
11:44
-
11:32
-
11:27
-
11:00
-
10:55
-
10:51
-
10:18
-
10:06
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25