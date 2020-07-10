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Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020
Футбол / Лига чемпионов 0

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьёвки:

«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция)

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Впоследствии было принято решение доиграть его в августе. Начиная с четвертьфинала противостояния будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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