Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Результаты жеребьёвки:



«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

«Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция)



Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.



Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Впоследствии было принято решение доиграть его в августе. Начиная с четвертьфинала противостояния будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне.