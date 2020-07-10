«Карпаты» не станут оспаривать исключение из УПЛ
Футбольный клуб «Карпаты» не намерен оспаривать своё исключение из украинской Премьер-лиги, сообщает «Футбол NEWS».
По информации источника, представители клуба не будут подавать апелляцию на решение КДК УАФ, считая его законным и логичным. Также сообщается, что в клубе продолжают тренировки и планируют начать следующий сезон в Первой лиге.
Напомним, что вчера Украинская ассоциация футбола приняла решение исключить футбольный клуб «Карпаты» из украинской Премьер-лиги. Причиной этому стала повторная неявка на матч без уважительной причины.
Ранее исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в интервью сообщал о проблемах украинского клуба с финансированием.
Футбольный клуб «Карпаты» был основан в 1963 году.
«Карпаты» были исключены из УПЛ
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