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«Карпаты» не станут оспаривать исключение из УПЛ

«Карпаты» не станут оспаривать исключение из УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольный клуб «Карпаты» не намерен оспаривать своё исключение из украинской Премьер-лиги, сообщает «Футбол NEWS».

По информации источника, представители клуба не будут подавать апелляцию на решение КДК УАФ, считая его законным и логичным. Также сообщается, что в клубе продолжают тренировки и планируют начать следующий сезон в Первой лиге.

Напомним, что вчера Украинская ассоциация футбола приняла решение исключить футбольный клуб «Карпаты» из украинской Премьер-лиги. Причиной этому стала повторная неявка на матч без уважительной причины.

Ранее исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в интервью сообщал о проблемах украинского клуба с финансированием.

Футбольный клуб «Карпаты» был основан в 1963 году.

«Карпаты» были исключены из УПЛ
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