Директор «Барселоны»: мы отчаянно жаждали возвращения футбола и готовы к Лиге чемпионов
Директор «Барселоны» Гильермо Амор поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги чемпионов.
Напомним, в 1/8 финала каталонский клуб сыграет с итальянским «Наполи».
«Мы отчаянно жаждали возвращения футбола. Он вернулся, и мы готовы к кампании в Лиге чемпионов.
Нас ожидает решающий матч с «Наполи». Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше», — приводит слова функционера официальный сайт УЕФА.
Отметим, что в случае победы в противостоянии с неаполитанским клубом «Барселона» попадёт на победителя пары «Бавария» – «Челси» (3:0 после первого матча).
Напомним, что начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов будут проходить в Лиссабоне в формате «финала восьми».
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