Асхабадзе: Конте был готов работать в «Спартаке» с той командой, которая была

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о несостоявшемся назначении на пост главного тренера команды Антонио Конте, ныне возглавляющего «Интер».
«Конте отреагировал на интерес «Спартака» отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией. Говорим: «Давайте докажем на деле?» Встретились в закрытом месте. Чтобы никто не видел. Мне Антонио очень понравился! Чёткая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я всё думал: «Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок». Там Конте был бы фигурой номер один. Для России — важнейший нюанс.
Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял — почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Для себя я это выяснил. Скажу так — весь контракт Якина обошёлся «Спартаку» миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я ещё на встрече объяснил: «Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем» — «Понимаю, в Европе то же самое…» Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всё устно проговорили! Но тема даже не дошла до совета директоров», — цитирует Асхабадзе «Спорт-экспресс».
- 10 июля 2020
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