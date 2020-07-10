«Самый важный титул в моей карьере». Роналду вспомнил победу на Евро

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил победу своей национальной команды на чемпионате Европы в 2016 году.
Сегодня, 10 июля, прошло ровно четыре года с финала Евро-2016, в котором Португалия победила сборную Франции благодаря мячу Эдера в дополнительное время.
«В этот день четыре года назад мы прожили исторический и уникальный момент для всех нас! Для меня это был, без сомнения, самый важный титул в карьере!» — подписал снимок Роналду в "Инстаграме".
В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 27 игр, в которых забил 26 голов и сделал 5 результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Отметим, что контракт португальского игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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