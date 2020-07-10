«Ситуация связана с борьбой за первое место». Игрок — о банах в армянском футболе

Полузащитник армянского клуба «Масис» Дмитрий Климаков прокомментировал пожизненную дисквалификацию от Федерации футбола Армении за якобы участие в договорных матчах.

Напомним, ранее стало известно, что в результате расследования Федерации футбола Армении по делу о договорных матчах в первой лиге Армении было дисквалифицировано 58 человек.

«Не было никаких предпосылок для такого скандала. Для нас эта новость стала как снег на голову. Все мысленно готовились к следующей игре, расписали тренировочную программу. А вскоре появились фамилии. Очень был удивлен, увидев свою фамилию в списке дисквалифицированных. Также написали, что я являюсь не только футболистом, но и неофициальным акционером клуба и владельцем 17% акций.



Это якобы и повлияло на мою дисквалификацию. Хотя понятно, что всё это бред, высосанный из пальца. Многие понимают, что эта ситуация во многом связана с борьбой за первое место в лиге, которое даёт право играть в элите.



Нам федерация не предоставила никаких фактов. Мы встречались с юристами. Намерены дойти до ФИФА и УЕФА. Нас обвинили без всяких доказательств. Запятнали наше имя, и мы намерены его очистить. Более того, мы будем требовать отставки президента федерации, который без всяких оснований опорочил на весь мир наши имена.

Мы обратили внимание на то, что таблицу чемпионата на сайте федерации изменили. Если после последнего тура там на первом месте был указан «Ван», то сейчас снова «Локомотив». Пропала и статья из раздела «Новости» с нашими фамилиями», — приводит слова игрока украинский Metarating.